استمرار العوالق الترابية والأتربة

يُتوقَّع لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، جنوب الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة).

في حين تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ، عسير، جازان، منطقة نجران والأجزاء ما بين وادي الدواسر وشرورة تمتد الى الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع لحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أن تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ،وحالة البحرمتوسط الموج.