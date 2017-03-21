كثفت الجهات الأمنية ممثلة في حرس الحدود في البحث عن مواطن في العقد الرابع فقد بالقرب من جزيرة أحبار، حيث تم العثور على قاربه ولم يعثر عليه.

وقال الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة جازان النقيب عامر الشهراني إن غرفة القيادة والسيطرة تلقت البلاغ عند الساعة 20:00 من مساء الأحد.

واتضح بعد البحث بالسجلات أن القارب يعود لمواطن يبلغ من العمر 45 عاماً ومصرَّحٌ له من مركز الحافه بالابحار والصيد في جزر منطقة جازان.

وقد تم تكليف الدوريات البحرية وزوارق حرس الحدود بالبحث عن المفقود بخطة بحث ميدانية، و تم دعم الموقع بالغواصين والدوريات البحرية المساندة من القطاعات الساحلية التابعة لقيادة المنطقة وتوجيه الدوريات البرية بالشواطىء لمسح المنطقة والبحث عن المفقود وتمشيطها بمشاركة الطيران.

ولا تزال الجهود مستمرةٌ بالبحث حتى إعداد هذا البيان، وقد وجه قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي بتكثيف البحث واستمراره ومضاعفة العمل حتى العثور على المواطن المفقود.

وأهاب حرس الحدود الجميع بالاتصال على الرقم 994 للإبلاغ عن أي مشاهدة بهذا الخصوص، وعدم خلع ستر النجاة أثناء التواجد في البحر لغرض الصيد أو النزهة من أجل السلامة.