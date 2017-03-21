تفكيك تشكيلين عصابيين في الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيلين عصابيين منفصلين، قوامه 7 سعوديين ونازح وسوري ويمني، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، نفّذوا 44 سرقة في منازل واستراحات بالعاصمة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا سرقة الاستراحات والمنازل، والاستيلاء على ما بداخلها من ممتلكات، حيث قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بتحليل البلاغات المسجلة لدى مراكز الشرط ودراسة الأسلوب الإجرامي، ووضع الخطط الأمنية المناسبة وزرع المصادر السرية في أوساط المشبوهين”.

وأضاف: “وفقاً لما تم اتخاذه، فقد أشارت الدلائل إلى تورط تشكلين منفصلين عن بعضهما بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم؛ حيث أسفرت الجهود الميدانية -بفضل من الله تعالى- عن ضبطهم في كمين محكم” سبعة سعوديين، ونازح وسوري ويمني تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع”.

وبيّن: “بسماع أقوالهم المبدئية أقرّوا بارتكاب أربعة وأربعين حادثة سرقة في عدد من أحياء العاصمة الرياض، موزّعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم؛ حيث تنوّعت مسروقاتهم بين مصوغات ذهبية وأحجار كريمة وأجهزة إلكترونية ومتعلقات ووثائق شخصية ومبالغ نقدية وسيارات فارهة، تجاوزت قيمة مسروقاتهم أربعة ملايين ريال”.

وتابع: “جرى إيقافهم جميعاً، وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادّعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.