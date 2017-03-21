وظائف شاغرة بهيئة المواصفات والمقاييس

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند المستخدمين، وبند أجور العمال، ويستمر استقبال المتقدمين حتى 2 رجب 1438 هـ .

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم على تلك الوظائف تقديم أوراقهم لدى الإدارة العامة للموارد البشرية “إدارة التوظيف” بالمقر الرئيسي بالرياض، في حي المحمدية تقاطع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول.

ونوّهت هيئة المواصفات إلى أنه يجب على المتقدمين والمتقدمات التسجيل في برنامج “ساعد” لدى وزارة الخدمة المدنية، وإرفاق ما يثبت ذلك.