جامعة الملك سعود تدعو المرشحين لوظائفها

دعت جامعة الملك سعود المرشحين على وظائفها التي أعلنت عنها مؤخرًا لشغل مجموعة من الوظائف الصحية والإدارية إلى استكمال إجراءات تعيينهم ابتداء من يوم الأحد المقبل 27/ 6 / 1438هـ ولمدة خمسة أيام عمل.

وأهاب عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين بالمرشحين المعلنة أسماؤهم على موقع العمادة https://dfpa.ksu.edu.sa/ بسرعة مراجعة إدارة التوظيف بالعمادة مبنى 19 بالمدينة الجامعية بمدينة الرياض “الدور الرابع”، مصطحبين معهم ملف يحتوي على أصول الشهادات المطلوبة وصورة منها، وإثبات الهوية الوطنية، وصورة منها، وصورتين شخصية حديثة.

وأكد الحسين أن من لم يراجع خلال الفترة الموضحة أعلاه سيسقط حقه في التعيين ويتم استدعاء من يليه في الترتيب.