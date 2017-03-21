مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة المتمثلة في نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية قد يصحبها هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران والأجزاء الواقعة بين محافظة شرورة ووادي الدواسر.

وأفاد نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله آل فارع، أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران هذا اليوم، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ويؤثر على مرضى”الربو”و”الجهاز “التنفسي”، داعياً إلى ضرورة إتباع التعليمات الطبية والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم و‏الابتعاد عن الأماكن التي تشهد كثباناً رملية كالمتنزهات البرية، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية.