ضبط 8 أشخاص يروّجون للعرق المسكر

تمكنت شرطة محافظة الطائف من ضبط مصنع للخمور احتوى على 3600 عبوة من العرق المسكر، ضمن الحملات الأمنية التي تنفذها حالياً.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه بناءً على ما تم رصده من معلومات عن موقع مشبوه لترويج مادة العرق المسكر يديره مجموعة من الأشخاص، وبالدخول للموقع اتضح أنه عبارة عن استراحة أعدت لتصنيع مادة العرق المسكر، ضبط بداخلها 8 أشخاص في العقد الثالث من العمر من جنسيات مختلفة، كما تم ضبط 3600 قارورة عبوة مليئة بمادة العرق المسكر.

وأشار إلى أنه تم ايقاف المذكورين والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.