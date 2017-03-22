حين نعوم في أعماق الفكرة نستدرك تجاهلنا السابق بما نفكر بأي فكرة تخطر على بالنا، والفكرة يجب أن تتبعها أفكار أخرى، لكشف عيوب ما سبق طرحه من قبل. وإن أي نظرية كانت على حق نجد أنه تفندها نظرية مشابهة لها، أي لا يكون هناك اختلاف كلي وإنما جزئي، وبطبيعة الحال نجد على العكس أي نظرية تناقض نظرية أخرى.

مثلاً: ديالكتيك ماركس وإنجلز يقف ضد ديالكتيك هيجل، وكلاهما فيلسوفان نرجع إليهما على رغم تقادم نظرياتهما، والسبب بعد الدقة قد نجد بعض النقاط الصحيحة في نظريتيهما وقد يكون جزء كبير بدمج النظريتين بما يتناسب مع عصرنا الحالي. العالم مليء بالتنبؤات والخرافات وقد يلاحظ هذا الشيء أي قارئ حاذق يتأمل الكتب والأبحاث ويطلع على الأساطير والحكايات؛ كالميثولوجيا الإغريقية وهي عبارة عن أسرة على شكل آلهة لها خوارقها الخاصة وقد عُبدت لزمن طويل من قبل سكان الأرض. نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر:

أثينا: وهي آلهة الحكمة وتنسب إليها عاصمة اليونان مهد الإمبراطورية الإغريقية.

هيليوس: وهو إله الشمس ويسمى لدى قدماء المصريين بآمون، وربما هو العزى عند العرب.

أفروديت: وهي آلهة الحب والجمال والجنس لدى اليونان. وقد عرفت باسم آخر هو «فينوس» عند الرومان وعشتار لدى البابليين. ولها نصيب لدى العرب الأقدمين باسم «اللات»، وكان معبدها في الطائف. وأفروديت أشهر الآلهة على الإطلاق، وقد تناولها كثير من الشعراء بالإعجاب والغزل، كالجواهري الذي عنون بها إحدى قصائده. إذاً هذه أبرز الآلهة القديمة ويجدر بنا أن نتساءل لماذا عُبدت بصفة مطلقة عند الإغريق؟!، بينما عند العرب أصبحت اللات والعزى وغيرهما شركاء مع الله! والعرب لم يعبدوها إلا متأخراً بعدما أفلتْ عن اليونان وأصبحت المسيحية الديانة البديلة لها. وبما أن مصر هي الحضارة الأم لعلها سبقت الحضارات التالية بعبادة هذه الآلهة. ولكن تفصيلها لدى الإغريق أشمل بالأسماء والحكايات وأوسع أسطورة. نستنتج من السؤال عدة أجوبة فهناك من يقول إنها خرافات ذُكرت في ملحمة «الإلياذة والأوديسة» وهي من تأليف الشاعر اليوناني هوميروس، ولعل هذه الشخصية خرافية لا وجود لها بالأصل، والأقاويل عليها كثيرة. وهناك من يعتقد أنها سلالة ملكية حاكمة تم تقديسها من قبل الناس حتى عُبدت مع الأزمنة؛ وهذا بعد موت الأسرة من الأساس وتحول أرواحها إلى كواكب ونجوم ككوكب «الزهرة» يرمز إلى أفروديت، ولعل علم التنجيم جاء من هذا النمط في التفكير. بينما جوابي الخاص هي مخلوقات فضائية هبطت على كوكبنا الأرض منذ آلاف السنين؛ فاستهجنها أسلافنا البسطاء، وظنوا أنها ملائكة من السماء أو خوارق عجيبة أشبه بالآلهة فتخوف الإنسان القديم منها وخشيها. قد لا يصدقني قارئي العزيز فيما أدعيه؛ ولكن مع تقدم العلم الحديث يستطيع الإنسان أن يستنبط من النظريات الحديثة ليصحح مسار النظريات القديمة. لقد استطاع الإنسان الحالي غزو الفضاء الخارجي ليكتشف عمر الكون بمليارات السنين، وتبين له أنه يعيش في الفضاء الواسع، وليس كما تحكي الأسطورة القديمة أنه أدنى مرتبة من مراتب الكون حيث يعيش تحديداً في العالم السفلي «الدنيا». وبعد هذا التطور؛ أجزم علماء وكالة ناسا بأننا لسنا الوحيدين في هذه المجرة، فقد سبقتنا عوالم في الخلق فتخطتنا مئات السنوات الضوئية من موقعنا المجري الفضائي الحالي. إذ ربما لديهم سفن فضائية متقدمة جداً اخترقت حاجز سرعة الضوء ذات يومٍ؛ لتتمكن من الوصول إلينا، ونحن ما زلنا بدائيين آنذاك. لتستغل هذه المخلوقات الفضائية؛ الإنسان الأرضي ببساطته وضعفه العلمي، بالسيادة المطلقة أو الألوهية الكاملة. ومع مرور السنين انصهرت هذه المخلوقات التي تشبهنا بيولوجياً؛ مع سكان الأرض الأصليين، لتتكون فيما بعد مخلوقات متشابهة ومتجانسة مع اختلاف الألوان والأشكال. وبطبيعة أي إنسان في أي كوكب تمر عليه حالة من النكوص أو التطور الديناميكي. وهذه الآلهة الإغريقية «المخلوقات الفضائية» قد تعرض كوكبهم لدمار مما نتج عنه نجاة قليل منهم. وما يدرينا لعل مستقبل كوكبنا يكون على هذا النحو، لتهاجر أجيالنا إلى كوكب بدائي تكون فيه المخلوقات حديثة التكوين.