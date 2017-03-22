لو نظرنا في حالنا وحال أمتنا الإسلامية في القديم والحديث لوجدنا تناقضا عجيبا ومحيرا، فلو سألنا مطيعا لله وعاصيا ومتبعا ومبتدعا ومشركا: من أنت؟ لأجاب – بلا تردد – بأنه مسلم ومؤمن …

من أنت؟ هذا عنوان مبحث تربوي مهم، يتعلق بوعينا بذواتنا، ولقد وفقني الله العلي العظيم أن كتبت حوله عددا من المقالات في السنين الماضية، ودأبت بعدها على أن أزوره بين الفينة والأخرى، وأنقحه وأضيف إليه ما يفتح الله به من مراجعات وتأملات جديدة، والمقال الذي بين أيدينا مثال على هذا المسلك.

من أنت؟ سؤال جوهري يرتكز عليه وجود الإنسان وفهم الغاية من خلقه، وقد ذكرنا في ذلك المبحث القديم أن أهم جانب من إجابة هذا السؤال: أن نوقن بأننا أكبر وأثمن وأوسع وأجل قدرا من أن ينحصر تصورنا لذواتنا ووعينا بها في مجرد حروف اسمنا وأسماء آبائنا وعشيرتنا، فأنا ونحن أكبر من مجرد اسم لم نختره أصلا، واختاره لنا غيرنا، أنا ونحن نفخة الإله، وخليفة الخالق في أرضه، ومن كرم من جميع خلقه، وأسجد له ملائكته تعظيما وتشريفا، ومن حمله أمانة أبتها الجبال، ولم تقو حملها، أنا من حباه ربه وخصه بنعمة العقل والإدراك والبيان، وشرفه بكلامه ووحيه وعبوديته، أنا من خير أمة أخرجت للناس، أنا من أمة الشهادة على الناس أجمعين، وأحمل في صدري ما به – حده – صلاح البشرية جمعاء في أمسها، ويومها، وغدها، ومنقلبها.

من أنت؟ منطلق تقريري يؤكد أصل الكينونة ومصادر مقوماتها، وفي المقابل: من ليس أنت؟ هذا منطلق وثيق الصلة بالمنطلق السابق من جهة علاقته بالمبحث الرئيس: الوعي بالذات، ولكنه مغاير لما سبق من جهة زاوية النظر وأسلوب معالجته وطرحه، وهو منضوٍ تحت منهج رباني حكيم لإيضاح الأمور، وإيصال مراميها بعرض وتأمل أضدادها، والقرآن الكريم زاخر بكثير من الأمثلة على هذا المنهج، الذي يشير إليه بعض الأشخاص بقولهم: بضدها تتبين الأشياء، وأجمل وأشرف ما يتبادر للذهن من الأمثلة: شهادة التوحيد المنقية والمنجية، التي تنبثق منها، وتؤكدها، وتجليها خير جلاء، وتتمحور حولها الآلاف من الأمثلة والمقارنات والتساؤلات القرآنية.

أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، شهادة يتعاضد فيها توضيح وتقرير وحدانية الله – جلت قدره – من منطلقين: النفي والإثبات، نفي الشريك والمثيل والنظير، فلا إله بحق إلا من اتصف بصفات الألوهية والربوبية، ونفي وجود مستحق للتأله والتعبد سوى الله وحده، يقول الله عز وجل {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} سورة الأنبياء: 22، {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ} سورة الطور: 36-35.

من أنت؟ سؤال يعرض مبحث الوعي بالذات من الجهة التأكيدية وفق منظور دين الإسلام الحق، وهذا جزء من الصورة المرغوبة، وفي المقابل السؤال الذي يتصدر مقالنا هذا: من ليس أنت؟ وهو منطلق مهم نحتاجه لكمال الصورة، ويعرض لذات المبحث من الجهة النافية المتعلقة بـ: لا أحب ولا نحب أن نكون، وما لا نرغب أن يوجد في الصورة والفهم الأمثل لوعينا بذاتنا، الذي لا يرضاه لنا إلهنا وخالقنا سبحانه الذي يقول في كتابه العزيز {… قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ…}.. البقرة: جزء من الأية 140، {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}: الملك: 14.

أدعو القارئ المبجل إلى أن يراجع ما كتبت سابقا حول منطلق الوعي بالذات من خلال السؤال: من أنت؟ وهذه المراجعة مهمة ومتمة لهذا المقال، ولعلها تغنينا عن تكرار ما سبق إيراده، وإبعاد سأم الإطالة وملل الإعادة عن نفوس المتابعين.

يقول الله تقدست أسماؤه {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الفاتحة: 7-6، هذه آيات محكمات نكررها في صلواتنا كلها فرضا وسننا وتنفلا، وتوضح – بلا لبس أو ريب – الطريق الحق للوعي بالذات، وتجمع – مثل شهادة التوحيد التي تحدثنا عنها آنفا – بين منطلقي الإيضاح الرباني: 1) تأكيد الصراط الهادي الذي يرشدنا له ربنا ونريده. 2) ونفي ضده مما لا يُرضي ربنا من مسلك وصراط المغضوب عليهم والضالين، الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وما بعد كل هذا النسيان للنفس والختم بالعمى والضلالة من فهم ولا بصيرة ولا وعي بالذات، يقول الله عز وجل {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} الروم: 7.

إن وعيي بذاتي لا يستقيم أو يكمل حتى أعرف أمرين: 1) من أنا أو من نحن. 2) من ليس أنا وليس نحن. قبل أن نواصل الحديث أجيب القائل الذي قد يعترض على هذا المبحث، ويظنه تلاعبا بالألفاظ لا طائل منه، ولا فائدة ترجى، فأقول – وبالله التوفيق – لو نظرنا في حالنا وحال أمتنا الإسلامية في القديم والحديث لوجدنا تناقضا عجيبا ومحيرا، فلو سألنا مطيعا لله وعاصيا ومتبعا ومبتدعا ومشركا: من أنت؟ لأجاب – بلا تردد – بأنه مسلم ومؤمن، هذا القول صحيح من جهة اعتقادنا أن معاصي العصاة عدا الشرك – غير المستحلين لها – لا تخرجهم من عموم الملة المحمدية، ولكنهم – مع الأسف – سيُحَارون ويعجزون ويتهربون من الإجابة الصحيحة لو سألناهم السؤال الآخر: من ليس أنت؟ ومن لا تحب أن تكون وفق هدي الله وشرعه، وهل يوجد في كينونتك وسلوكك في حياتك ووعيك لذاتك ما يناقض إجابتك للسؤال الأول: من أنت؟ هل يرجع هذا التناقض لأسر الإلف، وبلادة العادة؟ أم لغشاوة الجهل والكبر والغرور والنفاق؟ أم لكل هذه الأسباب جميعا؟

هذا مبحث جد مهم وخطير، ويشير إلى ظاهرة عجيبة جديرة بالتأمل والدراسة، فنحن كمسلمين – في غالبنا – ندَّعِي حين نُسأل: من أنت؟ ونوقن جزافا بأننا نعرف من نكون، ولكننا نتشنج ونرفض ونصم الآذان حين يواجهنا ناصح مشفق يشير إلى ما لا ينبغي أن نكون أو نفعل وفق مرجعية الإسلام، ويستشهد ببعض مسالكنا الخاطئة في واقعنا التي ليست نحن ولا تمثلنا.

لا أجد ختاما أفضل ولا أوثق صلة بمبحثنا من قول الله عز وجل في سورة الجاثية: 23 {أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون}.