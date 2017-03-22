باشر الدفاع المدني في المنطقة الشرقية 18 بلاغاً جراء الأمطار والرياح التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة العقيد منصور الدوسري لـ «الشرق»، إن الفرق باشرت عدة حوادث منها سقوط أربع طبقات خرسانية على أربع سيارات، وسقوط خمسة أعمدة إنارة على خمس سيارات، واحتجاز سيارتين داخل تجمع للمياه، وسقوط ثلاث لوحات إعلانية على ثلاث سيارات، واندلاع حريق في عمود إنارة، وسقوط مظلة على سيارة، وسقوط صفائح معدنية على سيارة، وعمود إنارة في إحدى الطرق، وعمود ضغط عالٍ.
«مدني الشرقية» يباشر 18 حادثاً خلال يومين
باشر الدفاع المدني في المنطقة الشرقية 18 بلاغاً جراء الأمطار والرياح التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.
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