«حساب المواطن»: لا إغلاق للتسجيل .. وآليتان للاستفسار

جدّد برنامج «حساب المواطن» دعوة جميع المواطنين إلى التسجيل في بوابته الإلكترونية، مؤكداًُ أن التقديم مستمر دون موعدٍ نهائي.

وصرّح المشرف على البرنامج، المهندس ماجد العصيمي، قائلاً: «لا يوجد تاريخ نهائي لـ (غلق) التسجيل».

وأفاد بأن المتأخرين في التقديم سيجري تقييم استحقاقهم للبدل، و«بعد حصولهم على قرار الأهلية؛ سيتم صرف البدل لهم مع الدفعة اللاحقة للصرف».

وأوضح: «سيتم صرف أول بدل في الشهر الذي يسبق تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه» و«سيتم تقييم أهلية المستفيدين بشكل دوري وضمن فترة محددة كل شهر».

ووفقاً له؛ سيدرس البرنامج ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وسيقرر أهلية الأسر المتقدمة، وسيسجل المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، فيما سيسدد المبالغ لهم نقداً عبر التحويل المصرفي، «بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس المواطنين».

ولفت المشرف على «حساب المواطن» إلى عمل اللجنة الوزارية، المشكلة من 3 وزارات هي الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، على «إعداد سياسات البرنامج من أجل رفعها إلى المقام السامي».

وجدد العصيمي، وهو أيضاً المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دعوة جميع المواطنين إلى التسجيل في البوابة الإلكترونية لـ «حساب المواطن» على الرابط (http://ca.gov.sa).

وأكد: «في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في البرنامج؛ فإنه يمكن التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال على الرقم 19912، أو مع حساب البرنامج في موقع تويتر».

وتعدّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج «حساب المواطن» أحد أهم أدوات تمكين التحول الاقتصادي في المملكة، في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «التحول الوطني» لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة 2030».

ويستهدف البرنامج حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبِعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصاته ليكون أكثر عدالةً وفق احتياج الفرد أو الأسرة وبناءً على الدخل، مع تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٤) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)