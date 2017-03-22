يوم للتوعية بأهمية العناية بالكلى في «جامعي الخبر»

شدد رئيس قسم الكلى في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل البروفيسور عبدالله الهويش، على أهمية تناول الأغذية السليمة والقليلة في البروتينات والأملاح للمحافظة على وظائف الكلى.

وقال إن النسبة العالمية للسمنة في العالم وصلت إلى 600 مليون مصاب على مستوى العالم، وأن نصيب المملكة منها 30%، وأن 60% من المصابين بالسمنة في المملكة من يتراوح أعمارهم 17 عاماً فما فوق.

جاء ذلك خلال افتتاح مدير مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر الدكتور خالد العتيبي لفعالية اليوم العالمي للكلى التي نظمها قسم الطب الباطني، ممثلة بشعبة الكلى بالتعاون مع قسم التغذية وإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب تحت شعار «غيّر نمط حياتك لتحمي كليتك»، بحضور عدد من الأطباء والمتخصصين في الطب الباطني والكلى والطلاب.

وأشار البروفيسور عبدالله الهويش إلى أن أسباب الفشل الكلوي عديدة، ومنها انتشار مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة وبعض الأمراض الوراثية الشائعة مثل تكيس الكلى نتيجة زواج الأقارب، ومنها أيضاً التهاب الكويكبات.

وأكد أهمية المحافظة على وظائف الكلى، وأنه عندما يرى المريض دماً في البول أو زلالاً أو تفقعات زائدة في البول أو انتفاخاً بالقدمين، عليه مراجعة الطبيب في أقرب وقت وعمل الفحوصات اللازمة لأمراض الكلى.

من جانبها، قالت استشارية الباطنية والمشرفة على الفعالية الدكتورة عائشة العصيل إن الفعالية اشتملت على عشرة أركان، بهدف تعريف الفرد والمجتمع وزاور المستشفى بأهمية المحافظة على الكلى والصحة العامة للجسم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)