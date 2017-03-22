أعلن رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، الأمير طلال بن عبدالعزيز، تبرع البرنامج بـ 220 ألف دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في عددٍ من دول المنطقة، بينها 120 ألف دولار لإغاثة الأسر النازحة من حلب شمالي سوريا إلى مناطق الجوار جرّاء الأوضاع الحرجة. وستُخصّص الـ 100 ألف دولار الأخرى للاستجابة لنداء موجّه من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، لإنقاذ حياة من يتهددهم الموت، خاصةً الأطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية الحاد، في كلٍ من شمال شرق نيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن. وأكد «أجفند» أن هذه المساهمة تأتي امتداداً لدوره في الظروف الإنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين، خاصةً الأطفال والنساء والمسنين.
«أجفند» يتبرع بـ220 ألف دولار لأعمال الإغاثة
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٢) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)
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