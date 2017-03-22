تنظم وكالة جامعة الملك فيصل في الأحساء للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ممثلة بمكتب الخريجين، الإثنين المقبل، فعاليات يوم المهنة السابع تحت شعار «وظيفتك… تصنع ثروتك».
وسيتم افتتاح الفعاليات التي ستقام تحت رعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، في قاعة الأنشطة بعمادة شؤون الطلاب مبنى رقم «25» في المدينة الجامعية الجديدة، في تمام العاشرة صباحاً، فيما سيتم استقبال الجمهور من طالبي الوظائف يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الثامنة صباحاً، وحتى الواحدة ظهراً، في قاعة الأنشطة بعمادة شؤون الطلاب مبنى رقم «25» في المدينة الجامعية الجديدة.
من جهة أخرى، اختتمت عمادة التطوير وضمان الجودة في جامعة الملك فيصل بالأحساء برنامجاً تدريبياً بعنوان «التحكيم الإلكتروني للبحوث العلمية: المهارات والمعايير العالمية» قدمه سعيد محمد العنز للهيئة التدريسية في الجامعة، بمشاركة 29 متدرباً من أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح عميد التطوير وضمان الجودة الدكتور إبراهيم البوخديم أن البرنامج ركز على التدرب على إعداد استراتيجية تحكيم مقترح بحثي أو رسالة علمية، والمعايير والأساليب الدولية لتحكيم مقترحات البحوث، والوقاية من السرقة الأدبية والعلمية ومعرفة استخدام البرامج الإلكترونية الحديثة في تحكيم المقترحات البحثية واكتساب المهارات اللازمة لتدقيق البحث العلمي.
يوم المهنة السابع في جامعة الملك فيصل.. الإثنين
تنظم وكالة جامعة الملك فيصل في الأحساء للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ممثلة بمكتب الخريجين، الإثنين المقبل، فعاليات يوم المهنة السابع تحت شعار «وظيفتك… تصنع ثروتك».
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