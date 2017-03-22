«التخصصات الصحية» تقرُّ أسئلة عن سلامة المرضى

أقرَّت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إدراج أسئلة خاصة بسلامة المرضى في جميع اختبارات شهادة الاختصاص السعودية، بدءاً من العام التدريبي الحالي، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي أُقِرَّت مؤخراً.
وأكدت الهيئة، في بيانٍ أمس، أن سلامة المرضى مسألة جدية من مسائل الصحة العمومية على نطاق العالم.
وأشارت إلى تقديرات لمنظمة الصحة العالمية توضح أن واحداً من بين كل عشرة مرضى في البلدان المتقدمة يصاب بالأذى أثناء تلقيه الرعاية في المستشفى.
وشدد البيان على تزايد الاعتراف بأن سلامة المرضى ونوعية رعايتهم تشكِّلان بُعداً بالغ الأهمية من أبعاد التغطية الصحية الشاملة.
«التخصصات الصحية» تقرُّ أسئلة عن سلامة المرضى
أقرَّت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إدراج أسئلة خاصة بسلامة المرضى في جميع اختبارات شهادة الاختصاص السعودية، بدءاً من العام التدريبي الحالي، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي أُقِرَّت مؤخراً.
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