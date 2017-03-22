«الحوار الاجتماعي» يناقش «التوطين الحصري»

يستهدف منتدى الحوار الاجتماعي التاسع، اليوم وغداً في الرياض، تشخيص سياسات وبرامج التوطين الحصري، ومناقشة سبل تحفيز المواطنين للمشاركة في سوق العمل. وسيبحث المشاركون، من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال فضلاً عن متخصصين واستشاريين، السياسات المتّبعة في التوطين الحصري، وآلية اختيار القطاعات ذات الأولوية في التوطين. ومن مواضيع النقاش؛ التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشجيع المواطنين الراغبين في الدخول إلى سوق العمل، وتمكين الرياديين في الاستفادة من مبادرة التوطين الحصري. ويرعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، المنتدى في نسخته التاسعة، وتنظمه الوزارة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تحت شعار «التوطين الحصري». ومن بين أهداف المنتدى إعداد خطط استراتيجية للتوطين الحصري، وتحقيق الحماية للمواطنين العاملين في الأنشطة المستهدفة بذلك، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه التوطين الحصري في بعض المناطق والحلول المقترحة لتلافيها. ويستهدف برنامج «التوطين الحصري» زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في بعض الأنشطة المختارة وفق معايير محددة، بما يوفر فرص عمل لائقة للسعوديين والسعوديات، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030» ومستهدفات برنامج «التحول الوطني2020».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٢) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)