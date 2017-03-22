برنامج لحماية النزلاء الطلاب من الأفكار الضالة

نظمت مدرسة ابن المقرب بالتعاون مع إدارة سجن محافظة القطيف، عدداً من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامج «فطن» للحماية الفكرية والتحصين من الأفكار الضالة لجميع النزلاء الطلاب.

ويهدف البرنامج الذي تم بإشراف قائد المدرسة عبدالله العسيري، إلى الحد من الظواهر غير المستحسنة وبيان مدى الفكر الضال والمنحرف والتدريب على الوعي الذاتي، ونشر الوعي بضرورة التنبه لكل ما يؤدي إلى إيقاع الضرر على الذات أو الآخرين، بالإضافة إلى تدريب الطلاب النزلاء على السلوك التوكيدي ومهارة حل المشكلات والقدرة على النقد والتحليل لكل فكر ضال وغير سوي.

كما اشتمل البرنامج الذي نفذه المرشد المدرسي سلمان الحبيب، على عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية.

ومن جهتهم، أشاد الطلاب بالفعاليات، مؤكدين أنها سيكون لها الأثر الأكبر في تعزيز سلوكهم الإيجابي، والمساهمة في تحسين محتواهم الفكري.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٧) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)