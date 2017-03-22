100 قيادي يشاركون في برامج مبادرة «بناء»

الدمام ـ الشرق

بدأ 100 قيادي وتنفيذي يمثلون نسبة 10 % من إجمالي عدد العاملين في جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، مشاركتهم في الدورات التدريبية ضمن مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام (2).

ويحصل المتدربون المشاركون في الدورات على 3200 ساعة تدريب في عدة جوانب تدريبية وتطويرية في المجال المعرفي والمهارات، إضافة إلى الجانب الفني في العمل التخصصي الذي يقوم به العاملون مع الأيتام باختلاف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية، كما سيكون للحوكمة ومجالس الإدارة جزء من التدريب وورش العمل، وسيحصل كل متدرب على دورات تدريبية نوعية لمدة أربعة أيام، إضافة إلى ورش العمل.

كما يشارك المتدربون في أربع دورات تدريبية هي: «القيادات ومجالس الإدارات، وبناء قيادات الصف الثاني، والعلاقات العامة والشراكات، إضافة إلى المتخصصين في تنمية الموارد المالية وتصميم المبادرات المجتمعية وإدارتها»، حيث يشارك 25 متدرباً في كل مجموعة.

وتضمنت شروط ترشيح المتدربين لقبولهم في البرامج التدريبية في المبادرة أن يكون من منسوبي جمعيات الأيتام، ولديه خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، فيما استثنيت من ذلك الجمعيات حديثة التأسيس، وأن يكون موظفاً متميزاً، إلى جانب أن تكون طبيعة العمل تتناسب مع البرنامج التدريبي، ويلتزم المرشح بحضور 80% من ساعات التدريب، وكذلك بنقل المعارف والمهارات التي سيحصل عليها إلى زملائه في الجمعية بعد عودته، وسيتم التحقق من ذلك من خلال دراسة قياس أثر التدريب على المتدربين والتي سيتم إجراؤها بعد نهاية المبادرة وفق مقاييس منهجية للتحقق من النتائج والمخرجات.

وتسعى مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة (2) إلى تعميم الفائدة على جميع العاملين في جمعيات الأيتام والبالغ عددهم 1170 موظفاً وموظفة، يقدمون خدماتهم لأكثر من 109700 يتيم ويتيمة وأرملة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)