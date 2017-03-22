«بلدية الجبيل» تُصادر 800 كرتون خضار وفواكه

نفّذت بلدية الجبيل ممثلة في قسم الأمن والسلامة، حملة رقابية ميدانية شاملة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش أن الحملة تأتي استمراراً للحملات التي تنفذها البلدية لمراقبة المخالفين بنطاق المحافظة ومنهم الباعة الجائلين للخضار والفواكه والمباسط العشوائية وباعة الشاي وباعة الأخشاب والخيام.

وأبان أن الحملة نتج عنها مصادرة 150 فرشة و800 كرتون متنوع من الخضار والفواكه تم تسليمها للجمعية الخيرية بالجبيل، وكذلك حجز ست سيارات مخالفة.

وأشاد الدويش بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، بما سيساهم في الحد منها، لما لها من مضار تؤدي إلى الحوادث في الشوارع والأمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات، وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة (940).

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٧) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)