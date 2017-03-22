مخالفات صحية تُغلق مخبزاً في نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران أحد المخابز الأتوماتيكية بحي الفيصلية بعد ضبط عدد من المخالفات الصحية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل إن الإجراء يأتي انطلاقاً من توجيهات أمين المنطقة المهندس فارس الشفق الرامية إلي تكثيف الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أنه تم إغلاق فوري للمخبز المخالف وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بعد رصد وضبط عدد من المخالفات الصحية والتي اشتملت على انتشار الحشرات، وتدني مستوى النظافة العامة، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، وانتهاء رخصة المحل، بالإضافة إلى عدم وجود سجل مراقب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٧) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)