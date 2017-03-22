وزير الحرس الوطني يؤكد الاهتمام بجودة الرعاية الصحية وتكثيف التدريب

أكد وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، سعي الوزارة على الدوام إلى تفعيل عنصر الجودة في مجال الرعاية الصحية، ضماناً لسلامة المرضى.

وأشار، في الوقت نفسه، إلى اهتمامها بتكثيف برامج التعليم الصحي والتدريب الفني داخلياً وخارجياً، فضلاً عن توسيع مجالات البحث الطبي من خلال المؤتمرات واللقاءات العلمية، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، السديدة. ولفت الأمير متعب بن عبدالله، لدى رعايته أمس في الرياض افتتاح مؤتمر سلامة المرضى السابع، إلى الدعم المتواصل من قِبَل الملك لكافة القطاعات الصحية واهتمامه بتنمية القدرات الوطنية الطبية وتطويرها علمياً وعملياً، حتى أصبحت المملكة مرجعاً دولياً للطب والبحث العلمي. وأفاد الأمير متعب، في كلمته خلال حفل الافتتاح، بأن «ما وصلت إليه المنشآت الصحية في الحرس الوطني في كل ما يتعلق بسلامة المريض ورعايته لهو هدف أساسي في كافة الخطط والاستراتيجيات؛ التي تهتم بالإنسان». وأكد «لهذا جاء هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى الخروج بتوصيات تدعم برامج القطاع الصحي، فيما يتعلق بتطوير الجودة والتدريب والتعليم الطبي». وتنظم الشؤون الصحية في «الحرس الوطني» وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية المؤتمر الذي يمتد 4 أيام، في مركز المؤتمرات في الجامعة، بمشاركة اختصاصيين وممارسين صحيين من داخل وخارج المملكة. وتطلّع الأمير متعب أن تسفر لقاءات الحضور، وما يصاحبها من اجتماعات ونقاشات، عن نفعٍ للجميع، سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن آمناً مستقراً تحت قيادة راعي نهضتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز. في سياقٍ آخر؛ استعرض وزير الحرس الوطني ورئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، الفريق أول السير ستيوارت بيتش، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، كما جرى تبادل الأحاديث الودية. وكان الأمير متعب، استقبل في مكتبه في الوزارة أمس، الفريق أول بيتش والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٤) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)