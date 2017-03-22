القنصلية السعودية في هيوستن: لا شبهة جنائية في وفاة المبتعثَين بلخير ومفتي

أفادت القنصلية العامة السعودية في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، بغياب أي شبهة جنائية في وفاة المبتعثَين السعوديين أمجد علي حسن بلخير ومحمد سمير حسن مفتي في مدينة روكفورد التابعة لولاية إلينوي، وهو نفس ما أكده الملحق الثقافي السعودي في واشنطن. وأوضحت القنصلية في بيانٍ لها مساء أمس الأول: «حسب المعلومات الأولية الواردة من الشرطة؛ فإنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة الطالبين، و»الموضوع قيد التحقيقات». ولفت البيان إلى تواصل القنصلية مع أسرتي الطالبين والسلطات المختصة للتأكد من سرعة إنهاء إجراءات تسلم المتوفيين ونقلهما إلى ذويهما في المملكة بعد استكمال اللازم في أسرع وقت. وستستمر القنصلية، بحسب البيان، في متابعة الموضوع بالتنسيق مع الملحقية الثقافية في واشنطن والجهات الحكومية المختصة في روكفورد.

وكانت القنصلية تلقت، الأحد الماضي، اتصالاً من رئيس النادي الطلابي السعودي في جامعة روكفورد يفيد بوفاة المبتعثَين في الجامعة. وجاء في البيان: «على الفور؛ قامت القنصلية، يوم الإثنين، بتكليف رئيس قسم الشؤون القانونية فيها بالسفر إلى مدينة روكفورد، بولاية إلينوي، للتواصل مع السلطات الأمنية المختصة، للوقوف على الملابسات والظروف المحيطة بوفاة الطالبين». وقدّمت القنصلية والملحقية الثقافية أحرّ التعازي إلى أسرتي الطالبين. وذكرت الملحقية، في بيانٍ أمس الأول، أن الملحق الثقافي في واشنطن، الدكتور محمد العيسى، نقل باسمه واسم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي وجميع منسوبي الملحقية والمبتعثين، أحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرتي الطالبين. وشكر الدكتور محمد العيسى النادي السعودي في جامعة روكفورد على سرعة إبلاغ القنصلية والملحقية بالحادثة وتعاونه مع السلطات المحلية في روكفورد، مؤكداً تواصل الملحقية مع القنصلية في هيوستن لاستكمال الإجراءات اللازمة، ومبيِّناً: «لا شبهة جنائية في الوفاة حسب المعلومات الواردة إلى القنصلية، وهي قيد التحقيقات».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٢) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)