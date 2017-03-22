تدشين أكبر مهرجان خيري في «الشرقية»

دشنت جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية في الدمام، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، مهرجان كسوة البركة الثاني، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية ورجال الأعمال، وعدد من أعضاء الجمعية.

ويعد المهرجان الذي تنظمه الجمعية، بالشراكة مع القطاع الخاص، أكبر مهرجان يقام بهذا الحجم والتكلفة على مستوى المنطقة الشرقية.

وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد بالشلالي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته المهرجان، مبيناً أن المهرجان يقام للموسم الثاني، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في بيت الطالب بالدمام، وذلك لتوزيع أكثر من 200 ألف قطعة من ملابس نساء وأطفال وأحذية ومستلزمات منزلية ومفروشات ذات جودة عالية تقدر قيمتها السوقية حالياً بأكثر من 10 ملايين ريال، وكذلك توزيع أكثر من 4000 كيس من الأرز وأكثر من 8000 بطانية، وأكثر من 6000 حقيبة مدرسية بنين وبنات، و160 ألف كيلو من التمور.

وذكر أن المهرجان يستهدف مستفيدي 10 جمعيات خيرية في المنطقة الشرقية، داعياً إياهم إلى زيارة المهرجان وأخذ احتياجاتهم مجاناً، مضيفاً أن المهرجان يشارك فيه قرابة 200 متطوع ومتطوعة.

من جهته، دعا المدير التنفيذي للمهرجان خالد الدوسري، المستفيدين إلى الالتزام بالمواعيد والحضور في الوقت المحدد.

من جهتهم، عبر عدد من الحضور عن سعادتهم بتدشين مثل هذا المهرجان الخيري، مؤكدين أنه أصبح علامة فارقة في العمل الخيري، ويميز الشرقية وأهلها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)