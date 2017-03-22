ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة حائل، القبض على سبعة سعوديين، تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث، وذلك بعد أن وقعت بينهم مشاجرة أمام بوابة طوارئ مستشفى الملك خالد بحائل.
وأوضح الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الرائد سامي فهيد الشمري لـ«الشرق»؛ أن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تلقت بلاغاً من وحدة ضابط الاتصال بمستشفى الملك خالد بحائل مساء الأحد الماضي، يفيد بوجود شجار بين عدد من الأشخاص أمام بوابة الطوارئ الخاصة بالمستشفى باستخدام الأسلحة البيضاء وسلاح من نوع رشاش ومسدس ولم ينتج عن ذلك إصابات، مبيناً أنه تم ضبط الأشخاص وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في المشاجرة تمهيداً لإحالتهم وأوراق القضية إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة لتطبيق النظام بحقهم.
القبض على 7 أشخاص تشاجروا بـ «أسلحة نارية وبيضاء»
ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة حائل، القبض على سبعة سعوديين، تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث، وذلك بعد أن وقعت بينهم مشاجرة أمام بوابة طوارئ مستشفى الملك خالد بحائل.
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