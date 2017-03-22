محافظ الأحساء يستقبل مدير صندوق التنمية الزراعي

استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، في مقر المحافظة، أمس، مدير صندوق التنمية الزراعي في الأحساء المهندس خالد بن عبدالله الديولي، بعد إحالته إلى التقاعد.

وقدم المهندس الديولي خلال اللقاء لمحافظ الأحساء التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعي في الأحساء، وضم ما قدمه الصندوق طوال العام الماضي لكافة المستفيدين، ثم جرى الحديث حول مستقبل النشاط الزراعي، ومستقبل صندوق التنمية الزراعي في المحافظة.

ونوه المهندس الديولي باهتمام ومتابعة محافظ الأحساء بالصندوق وأنشطته وإنجازاته والخدمات التي يقدمها.

من جهته، تمنى الأمير بدر بن محمد للمهندس الديولي حياة طيبة، وشكره على الجهود التي بذلها إبان فترة عمله في الصندوق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)