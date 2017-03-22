«تعليم الشرقية» تُطبق مشروعاً للحد من المخالفات المرورية

وجّه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، إدارة النشاط الطلابي بتطبيق فكرة برنامج توعوي طبقه طلاب مدرسة الصديق الابتدائية بالخبر أثناء مشاركتهم مؤخراً في تفعيل أسبوع المرور الخليجي بعنوان «السلامة المرورية».

وتمثلت المشاركة في تصميم مخالفة مرورية بعبارات توعوية لقائد المركبة وتعريفه بنوع المخالفة وما يترتب عليها من مخاطر على مرتادي الطريق، وتعميم هذه التجربة على مستوى مدارس تعليم الشرقية.

جاء خلال استقباله في مكتبه، أمس، مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد القحطاني، ومدير إدارة نشاط الطلاب المكلف سامي بالطيور، ومشرف النشاط بمكتب التعليم بالخبر وليد الدوسري، بالإضافة إلى قائد مدرسة الصديق الابتدائية، وقائد مدرسة المغيرة بن شعبة المتوسطة، والقادة الكشفيين وأعضاء فرقتي الكشافة.

وأشاد المديرس بالإنجاز الذي حققه طلاب كشافة مدرسة الصديق الابتدائية بالخبر بحصولهم على المركز الثاني في منافسات رسل السلام للتميز على مستوى المملكة، وكذلك طلاب الكشافة في مدرسة المغيرة بن شعبة المتوسطة بالخبر بحصولهم على وسام التميز أثناء مشاركتهم مؤخراً في مهرجان التعليم للتربية الكشفية الذي أقيم بالمدينة المنورة.

وأوضح أن العمل الجماعي المتقن يولد نجاحا متميزا، وأضاف «ما قدمه طلاب الكشافة من مبادرات متميزة كمبادرة الأمن الفكري التي قدمتها الفرقة الكشفية بمدرسة المغيرة بن شعبة، ومبادرة نظافة الشواطئ، وحفظ النعمة، والسلامة المرورية، وإزالة الكتابة من على الجدران، وغيرها، يحق لنا الفخر بهم وبما قدموه من مبادرات، مشيراً إلى أن قرب القادة الكشفيين من الطلاب والاستماع لهم، يعد سمة من سمات القادة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)