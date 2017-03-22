ساري بعد الاستقالة: لست فاشلاً.. ولا أعرف الهروب

رفض المدرب المصري أحمد ساري أن تكون استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي العدالة هروبا منه بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام الفيحاء 2-5 في الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، مؤكدا أنه آثر الرحيل عن الفريق قبل نهاية مدة عقدة بسبب ظروف خاصة.

وقال ساري لـ «الشرق»: «لا أعرف الهروب، وطوال مشواري التدريبي سواء في مصر أو في عدد من الدوريات العربية ومنها السوداني لم يسبق لي أن تعمدت عدم إكمال مشواري، ولكن هناك ظروف خاصة تجبر أي مدرب على الرحيل، وهو ما حدث معي في تجربتي مع العدالة».

وأضاف: «أعتز كثيرا بالفترة التي قضيتها في نادي العدالة، وكانت طموحاتي كبيرة في قيادة الفريق إلى ما تصبو إليه إدارته وجماهيره، وبغض النظر عن الخسارة الأخيرة من الفيحاء، فإنني ولله الحمد لم أفشل، ووفقت في بداية مشواري، والدليل على ذلك مستويات ونتائج الفريق»، مبينا أنه تولى الهمة، والفريق كان يعاني من تراجع النتائج، وبالعمل المتواصل نجح في تغيير نتائجه وعودته إلى الطريق الصحيح.

وثمن أحمد ساري الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإدارة، كما شكرها على تعاملها الاحترافي معه، وحرصها على تهيئة كل سبل النجاح للفريق، مؤكدا أن إدارة النادي لم تقصر معه طوال فترة عمله، متمنيا للفريق التوفيق في مشواره المقبل، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن مستقبله التدريبي، مبينا أنه سيغادر اليوم إلى مصر، وبعدها لكل حادثة حديث.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٥) صفحة (١٤) بتاريخ (٢٢-٠٣-٢٠١٧)