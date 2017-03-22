زلزال يضرب جزيرة بالي الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة بالي في إندونيسيا.

وقال المركز الأمريكي للعلوم الجيولوجية إن الزلزال الذي وقع في الساعة السابعة صباحًا (23:00 ت غ الثلاثاء) يقع مركزه على عمق 118 كلم تحت سطح البحر وعلى بعد حوالي 10 كلم شمال شرق دنباسار عاصمة الجزيرة الأكثر ارتيادًا من قبل السياح في الأرخبيل.

وقالت الوكالة الإندونيسية للكوارث الطبيعية إنه على الرغم من العمق الكبير للزلزال فقد شعر به السكان بقوة طيلة حوالي خمس ثوان في دنباسار. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.