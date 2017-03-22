القصاص من مواطن قتل آخر في بيشة

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة، في محافظة بيشة، وذلك بعد إقدامه على قتل مواطن بإطلاق النار عليه مما أدي لوفاته.

وجاء في بيان الوزارة: ” أقدم ذيب بن مبارك بن هادي المهداني القحطاني (سعودي الجنسية) على قتل مفلح بن معدي بن محمد القرقاح (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

وأيد الحكم من محكمة الإستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني في محافظة بيشة بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.