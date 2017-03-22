القيادة تهنئ رئيس باكستان ورئيس ناميبيا

هنأت القيادة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ورئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة بذكرى استقلال بلديهما.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ممنون، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كذلك؛ بعث الملك سلمان برقية تهنئة إلى الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس هاجي، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبالمناسبتين نفسهما؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ورئيس جمهورية ناميبيا.