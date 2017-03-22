لليوم الثالث على التوالي استمرت الفعاليات المفتوحة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في تقديم أنشطتها للزوار والمشاركين، حيث أقيمت عروض الشعل “100″ كما فتح مزاد الإبل العام أبوابه للتجارة، على أن يفتح المزاد الذهبي للإبل يوم السبت المقبل.

صرح بذلك الدكتور طلال بن خالد الطريفي المتحدث الرسمي لمهرجان الإبل وأضاف في البيان الثالث لإدارة المهرجان :” صباح أمس وفي الوقت المحدد استعرضت لجنة تحكيم جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل ١٠ رعايا من الإبل الشعل فئة ١٠٠ المشاركة في المهرجان في الصياهد الجنوبية للدهناء بين الحفنة والرمحية، وسط حضور جماهيري لافت.

وكان ملاك الرعايا قد أدوا القسم أمام رئيس لجنة التحكيم قبل بدء العرض الذي شمل في مجمله 1000 متن ، للتأكد من ملكيتهم لها “.

وعن أسماء المشاركين في عرض اليوم وجنسياتهم قال الدكتور الطريفي: ” ملاك الإبل الذين استعرضت رعاياهم اليوم استعداداً لتصنيفها وترشيحها للجائزة التي ستعلن في الحفل الختامي هم: حنس مفرس فارس العتيبي، زيد سعود غالي الغربي، سعد حمدان السنافي السبيعي، طاحوس ذيب فلاح العتيبي، عبدالله عارف عبدالهادي الهمزاني، عمر سعد مشوح المشوح،فلاح سعود نايف بن حثلين، مطلق صقر الفطيماني السهلي، معدي شريدة سفر الرشيدي، نايف جهجاه محسن الدعجاني، وكلهم من المملكة العربية السعودية ” وعن عرض الغد قال: ” غداً مخصص لفردي الشعل “.

وعن الفعاليات الأخرى المصاحبة قال الدكتور طلال الطريفي: ” اليوم بدأ فتح المزاد العام للإبل ذات الأسعار المنخفضة وكانت البداية للسوق مشجعة والإقبال جيد وسيتصاعد الإقبال مع مرور أيام المزاد.

أما المزاد الذهبي للإبل فسيبدأ يوم السبت المقبل وهو مخصص للإبل التي تزيد أسعارها عن 500000 ريال وللجادين وله إجراءاته وشروطه وخدماته الخاصة مثلما هو معمول به في المزادات العالمية “

وعن الفعاليات التفاعلية المتعلقة بالأسرة أوضح الدكتور الطريفي: ” هذا الجانب من الفعاليات بدأ منذ اليوم الأول لانطلاقة المهرجان ونتوقع أن يكون الإقبال الكبير عليها بعد غد الخميس إن شاء الله ، وستفتتح حسب البرنامج المعروف لها “.

وأكد الدكتور الطريفي أن مبادرتي أدم نعمتك ولا ترم الكيس تقدم رسائلها التوعوية وخدماتها الاجتماعية لتحقيق التوافق بين سلوكيات المشاركين والزوار وبين قيم مجتمعنا الإسلامي المتحضر بتعاون الجميع، وتترجم نتائجها الإيجابية اللافتة فرحة الشركاء والزوار والمشاركين بعودة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وحول الحالة الأمنية والصحية قال المتحدث الرسمي للمهرجان: ” لليوم الثالث المهرجان يسجل حالة ممتازة ومشجعة للزيارة فلا حوادث ولا منغصات، والفرق الرقابية تقوم بدورها في متابعة جودة المنتجات المقدمة في سوق الدهناء التجاري الذي بدأ نشاطه منذ انطلاقة المهرجان ويقدم مصنوعات يدوية تراثية ، وضبط الأسعار، ومراقبة السلوك العام في المهرجان “

واختتم الدكتور طلال الطريفي البيان الإعلامي بأن شكر جميع اللجان العاملة على المهرجان والشركاء على الأداء المتكامل، كما قدم شكر غدارة المهرجان لملاك الإبل المشاركين في عرض اليوم على تعاونهم بما حقق سلاسة العرض وسهولته مثل العروض السابقة لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل.