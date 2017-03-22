الأسهم اليابانية تهبط لأدنى مستوى

هبط مؤشر الاسهم اليابانية القياسي نيكي اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى إغلاق منذ أواخر فبراير شباط مقتفيا أثر هبوط بورصة وول ستريت وصعود الملاذ الآمن الين.

وأغلق نيكي منخفضا 2.1 % إلى 19041.38 نقطة ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ 27 فبراير.

وانخفض الدولار دون مستوى 112 ينا في موجة هبوط لم يشهد مثيلا لها منذ نوفمبر تشرين الثاني بعدما تراجعت بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء مع تنامي مخاوف المستثمرين من احتمال أن يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشكلات في تنفيذ التخفيضات الضريبية التي وعد بها والتي ساعدت على رفع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 % إلى 1530.20 نقطة في حين أغلق المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 منخفضا 2.2 % إلى 13679.58 نقطة.