إنقاذ يد سبعيني من البتر

نجح فريق طبي وجراحي بمستشفى صامطة العام، في إنقاذ اليد اليمنى لمقيم عمره 37 عاماً من البتر بعد إصابة بالغة أثناء قيامه بتقطيع الخشب بمنشار كهربائي خلال عمله في إحدى الورش.

وتم إنقاذ اليد التي كانت قد قُطعت أوتارها كاملة مع تهتك في الشرايين والأوردة والعصب الرئيسي لها وفقدان كف اليد والرسغ لوظيفته كاملاً.

وكان أن المريض قد وصل إلى طوارئ المستشفى وجرى إدخاله إلى غرفة العمليات وقام الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية جراحية للمريض تم من خلالها إيقاف النزيف وتوصيل جميع الأوتار وعودة كفاءة الوظائف لليد كاملة لها.