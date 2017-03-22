100 ألف ريال غرامة للمخالفين بعد انتهاء المهلة

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، إنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين عقب انقضاء مهلة الـ 90 يوماً، مشيراً إلى أن الغرامات المادية ستتراوح من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال.

وأشار مدير عام الجوازات في تصريحاتٍ للإخبارية، أن الفرصة الحالية قد لا تتكرر لكل المخالفين، حيث يُعفى من المبالغ والغرامات وأثر البصمة، مبيِّناً بأنها مهلة وليست فترة تسوية تستهدف جميع الفئات المخالفة من الوافدين إلى المملكة سواءاً من قدَّم على صاحب عمل أو الذين سبق وأن تخلَّفوا من الحج والعمرة، فالمخالفات تختلف من شخصٍ لآخر مثل متأخري الزيارة أو حجٍّ سابق.

وأوضح اليحيي، بأن هنالك 3 أقسام تضم الأشخاص متجاوزي تأشيرة الزيارة أو العمل أو ما يتعلق بالحج أو العمرة و المرور “العبور”، وأيضاً هنالك أشخاص لم يتم تجديد إقاماتهم لفترة طويلة ومن المتسللين منذ زمن أو من المتأخرين قبل البصمة العشرية التي أحكمت السيطرة على الجميع.

وأضاف اليحيى، بأن حملة وطن بلا مخالف وطنية شاملة تشارك فيها كافة الجهات المعنية والجوازات هي الجهة المختصة بفترة المُهلة.