تحذير من موجة غبار وأمطارعلى تبوك

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، خلال الأيام القادمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن هذه التنبيهات تتمثل بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، ويتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك من اليوم الأربعاء وحتى بعد غدٍ بمشيئة الله .

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالة الجوية خاصة لمرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة والابتعاد عن مجاري السيول في حالة تساقط الأمطار والأماكن المنخفضة، وكذلك مراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية بالإضافة إلى الحرص على متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها.

ودعا النقيب الشمري الجميع لإتباع التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني من خلال الموقع الرسمي : www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال على رقم العمليات الموحد 998 في حالة الخطر، متمنياً السلامة للجميع.