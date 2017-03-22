رفع المستوى المهاري لـ 6 آلاف قيادي بالقطاع الخاص

نفذت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، برنامجاً تأهيلياً لرفع المستوى المهاري لـ 6 آلاف قيادي سعودي وسعودية في القطاع الخاص، وفق خطة زمنية تمتد حتى 2020، ضمن مبادرتها في “تمكين وتطوير القيادات الوطنية iLead “، تحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني.

وتتلاءم البرامج التأهيلية والتدريبية لـ “تطوير القيادات” مع احتياجات سوق العمل، كما تدعم خطط المنظومة المستقبلية في بناء قدرات وتأهيل القيادات العليا والمتوسطة في مختلف القطاعات، لسد احتياجات سوق العمل.

وتهدف المبادرة إلى تمكين القيادات العليا والواعدة، وتحسين مهارات القيادة في الإدارة العليا والمتوسطة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى بناء إمكانيات تدريب إضافية عالية المستوى في المملكة.

ومن المقرر، أن تسهم المبادرة في تدريب 5 آلاف مدير سعودي على مستوى الإدارة المتوسطة، و1000 على مستوى مدير تنفيذي للوفاء بمتطلبات المناصب التي يعتلونها، والإسهام في رفع الإنتاجية لديهم، إلى جانب بناء إمكانيات تدريبية إضافية رفيعة المستوى في المملكة، حيث تم تدريب 659 مديراً سعودياً حتى نهاية شهر فبراير من عام 2017م.

وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص وغير الربحي، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.