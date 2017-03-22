بلدية الجبيل توضح ملابسات فيديو الأغنام الهزيلة

أوضحت بلدية الجبيل ملابسات الفيديو المتداول والذي قام فيه أحد المواطنين بتوثيق مقطع فيديو لمسلخ في محافظة الجبيل يمتلئ بالأغنام المريضة والهزيلة المجهزة للذبح.

وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأنه يوجد لدى مسلخ محافظة الجبيل ثلاث أطباء بيطريين متواجدين من قبل البلدية وطبيب بيطري من قبل متعهد لصيانة وتشغيل المسلخ يقومون بإتلاف الأغنام المريضة نتيجة الكشف والفحوصات البيطرية المشددة عليها قبل عملية ذبحها”.

وبيّن نايف الدويش بأن المواطن الذي جلب الأغنام للمسلخ تم رفضها من قبل البيطريين لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بعد ما تم الكشف عليها من قبل الأطباء البيطريين المتواجدين في المسلخ وأن المسلخ لا يستقبل الأغنام النافقة، وذلك لإصابتها بأمراض تستوجب إتلاف الذبيحة كلياً مثل عدم الإدماء التام، اليرقان، آثار حقن حديثة، كدمات وكسور، الهزال، ارتشاحات بالعضلات.

كما تقدم البلدية شروط وضوابط العمل لمتعهد صيانة وتشغيل المسالخ لتحقيق المحافظة على صحة المستهلك وتطبيق أنظمة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.