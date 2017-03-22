إقرار 3 مشاريع استراتيجية للدفاع المدني

رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أعمال الجلسة التاسعة لمجلس الدفاع المدني التي عقدت بمكتب سموه بديوان وزارة الداخلية اليوم.

واستهل سموه أعمال الجلسة بكلمة موجزة حول ما تنعم به بلادنا المباركة من أمن وأمان واستقرار ورخاء، مثمناً جهود أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الدفاع المدني ومتابعتهم الدؤوبة لكل ما من شأنه تحقيق السلامة والحماية من المخاطر والحد من الكوارث.

وشاهد سمو ولي العهد خلال أعمال الجلسة عرضاً وثائقياً عن نشأه مجلس الدفاع المدني ومراحله التطويرية. تلا ذلك بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة واتخذ بشأنها عدد من القرارات.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عقب الجلسة أن جدول أعمال المجلس تضمن عدداً من الموضوعات منها مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ومشروع نظام معلومات المخاطر والكوارث، ومشروع لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقاتهم بجهات عملهم، حيث تم إقرار هذه المشروعات على أن يتم استكمال الاجراءات اللازمة والرفع بذلك للمقام السامي الكريم.

وبين أن مجلس الدفاع المدني وافق أيضا على تعديل لائحــة الإغــاثة الفوريــة، وكذلك تعديل لائحة تنسيق أعمال الطوارئ في المطارات والرفع بذلك للمقام السامي الكريم.

وعبر الفريق العمرو عن شكره لسمو ولي العهد لما يوليه من دعم واهتمام بتطوير اللوائح ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة ودعمه للمشروعات الاستراتيجية الكبرى للحد من مخاطر الكوارث وتفعيل آليات التعاون بين جميع الجهات أعضاء المجلس في تنفيذها.

حضر الجلسة أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الدفاع المدني وهم كل من: صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ومعالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ومعالي نائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان ومعالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ومعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول عبدالرحمن بن ناصر البنيان ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج.

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