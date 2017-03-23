آمنة..

صباح الخير..

أعلم أنك تستيقظين باكراً، كعادتك..

تعدين فطائر الدقيق البلدي (المطبق) مع طبق البازلاء و(ثلاجة) الحليب الأبيض برائحة الهيل.

يزعجك الهدوء الذي لا يختلط بأصواتنا (الستة)!

أتذكر..

عندما كنت في الثانوية، كنت أسترق ذهاب (حسين) للصلاة؛ لأنام بجوارك،

كانت رائحتك متنفساً لي، ولا تزال..

وحين تشعرين بألم المرض، لا تبوحين لنا به.

كانت (الحمد لله) رفيقتك.

علمت الآن بعد أن أصبحت أباً..

أنكِ لا ترغبين في إزعاجي، حتى وإن كان على حساب صحتك.

يقال إن المحبة هي أن تهب للمحبوب كلك حتى لا يبق منك شيء..

وأنت كذلك..

(آمنة) في اسمك

وآمنة في فعلك

وهبت لي كل شيْء..

الحياة، الحب، الجنة..

كل يوم وأنت بخير يا (أمي).

(ب)

علماء المسلمين لم يجمعوا على حرمة يوم الأم، فهناك عديد من المعتبرين علماً أكدوا في فتواهم جواز تلك الأيام؛ كونها من بدع العادات والأعراف وليس من بدع العبادات، وهو ما يؤكده الشيخ الدكتور حسن حماد، وكذلك الدكتور عبدالفتاح عاشور من علماء الأزهر الذي ذهب إلى أن الاحتفال بأيام فيها تكريم للناس، فرصة لإبداء المشاعر الطيبة نحو من أسدوا لنا معروفاً، فلو اخترنا يومًا من أيام السنة يظهر فيه الأبناء مشاعرهم الطيبة نحو أمهاتهم وآبائهم لما كان في ذلك مانع شرعي، فنحن نحتفل بهذا اليوم بما لا يخالف شرع الله، بل بالعكس نحن ننفذ ما أمر الله به من بر الوالدين والأم على وجه خاص.

وفي فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية، يذهب الدكتور علي جمعة محمد إلى أنه ليس في الشرع ما يمنع أن تكون هناك مناسبة لتكريم الأم والاحتفاء بها وحسن برها والإحسان إليها.

(ت)

لقد حان الوقت إلى قراءة «التاريخ» الإسلامي قراءة واعية دون «تشدد»، فالإشكالية الأكبر لا تكمن في مضمون تلك الأيام بل في تحويل بعض الآراء الاجتهادية إلى ثوابت لا يجوز مخالفتها أو تجاوزها، وهو ما يجعل مفهوم الفقه ضيقاً.