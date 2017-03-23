آمنة..
صباح الخير..
أعلم أنك تستيقظين باكراً، كعادتك..
تعدين فطائر الدقيق البلدي (المطبق) مع طبق البازلاء و(ثلاجة) الحليب الأبيض برائحة الهيل.
يزعجك الهدوء الذي لا يختلط بأصواتنا (الستة)!
أتذكر..
عندما كنت في الثانوية، كنت أسترق ذهاب (حسين) للصلاة؛ لأنام بجوارك،
كانت رائحتك متنفساً لي، ولا تزال..
وحين تشعرين بألم المرض، لا تبوحين لنا به.
كانت (الحمد لله) رفيقتك.
علمت الآن بعد أن أصبحت أباً..
أنكِ لا ترغبين في إزعاجي، حتى وإن كان على حساب صحتك.
يقال إن المحبة هي أن تهب للمحبوب كلك حتى لا يبق منك شيء..
وأنت كذلك..
(آمنة) في اسمك
وآمنة في فعلك
وهبت لي كل شيْء..
الحياة، الحب، الجنة..
كل يوم وأنت بخير يا (أمي).

(ب)
علماء المسلمين لم يجمعوا على حرمة يوم الأم، فهناك عديد من المعتبرين علماً أكدوا في فتواهم جواز تلك الأيام؛ كونها من بدع العادات والأعراف وليس من بدع العبادات، وهو ما يؤكده الشيخ الدكتور حسن حماد، وكذلك الدكتور عبدالفتاح عاشور من علماء الأزهر الذي ذهب إلى أن الاحتفال بأيام فيها تكريم للناس، فرصة لإبداء المشاعر الطيبة نحو من أسدوا لنا معروفاً، فلو اخترنا يومًا من أيام السنة يظهر فيه الأبناء مشاعرهم الطيبة نحو أمهاتهم وآبائهم لما كان في ذلك مانع شرعي، فنحن نحتفل بهذا اليوم بما لا يخالف شرع الله، بل بالعكس نحن ننفذ ما أمر الله به من بر الوالدين والأم على وجه خاص.
وفي فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية، يذهب الدكتور علي جمعة محمد إلى أنه ليس في الشرع ما يمنع أن تكون هناك مناسبة لتكريم الأم والاحتفاء بها وحسن برها والإحسان إليها.

(ت)
لقد حان الوقت إلى قراءة «التاريخ» الإسلامي قراءة واعية دون «تشدد»، فالإشكالية الأكبر لا تكمن في مضمون تلك الأيام بل في تحويل بعض الآراء الاجتهادية إلى ثوابت لا يجوز مخالفتها أو تجاوزها، وهو ما يجعل مفهوم الفقه ضيقاً.

أحمد هاشم
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أحمد هاشم
أحمد بن حسين هاشم الشريف, دراسات عليا من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة , كاتب وإعلامي متمرس, مارس العمل الصحافي منذ… المزيدأحمد بن حسين هاشم الشريف, دراسات عليا من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة , كاتب وإعلامي متمرس, مارس العمل الصحافي منذ 20 عاماً ولا يزال حيث كانت البداية في مؤسسة المدينة للصحافة والنشر , مؤسسة عكاظ واليوم للصحافة وعدد من الصحف الخليجية , عضو في الثقافة والفنون بجدة و عدد من الجمعيات العلمية كالجمعية السعودية للإدارة , الاعلام والاتصال ,الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية والجمعية العلمية للموهبة والابداع والجمعية السعودية للتنمية المهنية في التعليم والمجلس السعودي للجودة . عام 1429 هـ أسس أول جمعية خيرية في المملكة تنموية تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك باسم جمعية الأيادي الحرفية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة والتي عنيت بتدريب ذوي وذوات الدخل المحدود والمعدوم على الحرف السوقية وتوفير مشاريع خاصة لهم , وكان رئيسها الفخري صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد وزير الدفاع . شارك في تقييم الخطة الاستراتيجية العامة لمدينة جدة بتكليف من أمين أمانة محافظة جدة عام 2009 م ( مجال العمل الاجتماعي ) , وبرنامج التحول الوطني في الرياض عام 1437هـ , له تحت الاصدار كتاب مقالات سيئة السمعة.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (٢٠) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)