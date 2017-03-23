علاقات شخصية، الأولى تربط بين اثنين يتبادلان العاطفة بنسب متكافئة، يهتم أحدهما بالآخر بدرجة متساوية، يتنفسان من رئة واحدة بعلاقة واضحة معلنة متحدية وصلبة خالية من «تابوهات» الخوف والممنوع.

وأخرى زئبقية، تدخل إلى حياتنا بلطف ونعومة تدمرنا من الداخل وتشعل حرائقها في أعماقنا، تملأ أيامنا بالخبث والشك والكذب ثم تنسل وتنسحب من مساماتنا كما الأفعى بدهاء ولامبالاة، تاركة الرماد والحطام والفجيعة.

علاقات، تعينك على هموم الحياة وأخرى تجعلك تكره الحياة نفسها.

علاقات تحتوينا، تفعم كياننا بالرضا والدفء وتهبنا عمرا إضافيا وشبابا دائما، وأخرى تشتتنا بين شك وظنون واتهام، سارقة كلص مخاتل فرحنا وأعمارنا.

علاقات يتحول فيها الحبيب إلى عدو والعكس أيضا، وتنعطف وتستدير في انحناءات مفاجئة غير متوقعة تحلق بنا في فضاء مغمور بالبهجة والسرور، أو ترمي بأرواحنا من جبل شاهق إلى منحدر شديد تمزقنا صخوره بقسوة وشماتة وتشف.

علاقات، نرعاها ونهتم بها ونحافظ عليها كضياء مقلنا، وأخرى نقضي عليها بأبشع طرق القتل الموجعة: إهمالا، إسفافا ولامبالاة.

علاقات آيديولوجية تبرمج الإنسان وتسلب إرادته وتدمر كينونته وتحوله إلى كائن مسير، شاهرا سيفه قاطعا رقبة من يخالفه في الرأي والعقيدة.

علاقات دولية، كثيرة الشبه بالعلاقات الشخصية تتبادل فيها الدول أدوار الجلاد والضحية، تتضارب مصالح الحكومات فتتأزم العلاقات وتندلع نيران الجحيم في حروب ليس فيها منتصر أو مهزوم مادامت جثث القتلى تملأ جغرافيا الطرفين على حد سواء.

علاقات تجعل بعض الدول أسيادا وتضع دولا أخرى تبعا وذيولا وتهمش دولا تحمل إرث تاريخ عظيم وحضارة راسخة وترفع من شأن كيانات وشراذم وجماعات اغتصبت حق غيرها وسلبته.

علاقات مصالح صرفة حسبت بدقة متناهية لا يدخل معادلتها عاطفة أو عدالة، تضع فيها القوى العظمى ساقا على ساق وتتحكم في مصائر وقرارات ومواقف الدول التي قبلت لنفسها أن تقف في خانة الخنوع والذل وانعدام الكرامة وتقبيل الأيدي والأقدام في علاقة تعلو فيها كفة وتتدنى أخرى.

علاقات محلية بين الدولة ومواطنيها، تتحكم فيها نزاهة الحكومات ووطنيتها ومقدار أدائها لمسؤولياتها، فمتى ما ارتفعت مناسيب تلك القواعد في ضميرها كانت العلاقة مثالية، منتجة وبناءة ارتقت بالدولة ورفعتها إلى أعلى الدرجات لأنها تخلق في نفوس مواطنيها شعور الولاء والانتماء والتفاني.

وتبقى أهم أنواع العلاقات وأخطرها هي علاقة الإنسان مع نفسه لأنها تحدد شكل كل العلاقات التي ذكرناها وتضع الشروط لأن يكون الشخص إنسانا حقا، فذاته تحدد بقية علاقاته بالوجود والكائنات والبشر من حوله.