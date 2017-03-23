ما بين الإتقان في أداء العمل والشعور بإشباع حاجات كامنة في النفس البشرية درجات متفاوتة عند الطرفين الفرد والمنظمة، فبعض المنظمات تُمنهج استراتيجياتها للاهتمام بهذا الجانب، وتوليها أهيمة خاصة، وأخرى لا يكون للأمر عندها أدنى تقدير! الإتقان حث عليه شرعنا الحنيف في محكم التنزيل (صنع الله الذي أتقن كل شيء)، الإتقان معيار تمييز بين مثابر ومقصر فيه تبرز قدرات وتموت طموحات، فيه يشعر المُحسن بالتقدير ويسعى للوصول لأقصى الطموح، ولا يتوقف عنده الحافز عند حدّ بل يجد الفضاء واسعا أمامه ليطرق كل الأبواب وصولا لغايات الرضا عن نفسه، ولتسخير قدراته لتحقيق الأهداف المنوطة به، أيضا عند المنظمة التي تحتضنه، التمييز بين المتقن والمقصر يتوفر في أغلب المنظمات التي تقيس الأداء لتكافئ الأول ويواصل الارتقاء لأعلى درجات السلم وتسعى لتحسين أداء وإنتاجية الآخر، بالتطوير والتدريب وتلمس نواقصه ومعالجة ذلك بإعادة تهيئته ووضعه في الموقع الذي يتناسب مع قدراته، وإن لم يفلح في محطات التطوير فالتخلص منه أسلم طريقة! فوجوده عائق لسلامة بيئة العمل ومثبط للآخرين وخسارة تكاليف على المنشأة.

العالم الفيلسوف «أبراهام ماسلو» يرشدنا بمنطق عبر منهجه (نظرية تدرج الحاجات) عندما قسمها إلى قسمين! القسم الأول: حاجات النقص في أسفل هرميته (الفسيولوجية – الأمن – الاجتماعية) فهي تهتم بإشباع النفس باحتياجات تساعده على العيش في أمان مثل الطعام والهواء والماء والمسكن، وهذه تأتي من خلال إعطائه راتباً يغطي تلك الالتزامات يضاف لها بالتباين بين منشأة وأخرى: التأمين الصحي والاجتماعي والبيئة الآمنة للعمل، ومن خلال عمله هذا يجد الشعور بالانتماء إلى مجموعات عمل وصداقات ومنظمات كالنوادي الترفيهية أو الخيرية… إلخ.

القسم الآخر: حاجات النمو التي تقع في أعلى سلم هرميته (التقدير – تأكيد الذات) وهي تتوفر عبر تحقيق النجاح والرغبة في الحصول على تقدير المجتمع له والشهرة والمكانة الاجتماعية المرموقة والرغبة الدائمة بتحقيق الجوائز وشهادات الثناء والتفوق، ويصل الفرد لهذا الشعور بعدما يكون مر على السلم من أدناه وصولا لهذه المكانة، ولن يتحقق كل ذلك لو لم يتم تهيئة البيئة المناسبة للمنشأة لتقدير القدرات والمتقنين في أداء علمهم، وهذا يسهم بالتأكيد في تنمية روح الولاء والعطاء واستثمار الطاقات لإعطاء المجال لتقديم المبادرات وتنمية روح الابتكار، يصل معها الفرد لأعلى درجات الكمال الشخصي، وهذا في الأغلب سيعود على المنشأة بالنفع، فيما يكون النقيض من ذلك لتلك المنظمات التي تكتفي بتوفير أدنى احتياجات النقص من تعليم وصحة ومسكن والأمور الضرورية فقط تكون عاملاً سلبياً وطارد للقدرات المتميزة، ويسهم في الهروب بحثا عمن يلبي احتياجاتهم حتى ولو كانت بطرق غير مشروعة، أو الهجرة إلى مجتمع يعطيه الحق في تحقيق نجاحاته وتحقيق ذاته، ويدرك المعنى الشامل للتميز والفروقات الفردية وحسن الإتقان لأداء العمل وتحقيق الأهداف.