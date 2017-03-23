تيسير: المهمة صعبة

اعترف لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تيسير الجاسم بصعوبة مواجهة منتخب تايلاند، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة لأنها أمام منتخب متطور قدم مستويات متميزة خلال التصفيات. وقال: «ندرك ،نحن اللاعبين، أنّ هذه المواجهة فرصة كي نتقدم ونعزّز صدارتنا للمجموعة، لذا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة مسيرتنا الناجحة نحو التأهل إلى المونديال». وأضاف: «سنكون على قدر المسؤولية، فهذه المواجهة ستساهم في تقدّمنا خطوة جيدة إلى الأمام»، مشيرا إلى أنهم كلاعبين جاهزون تماما لخوض المواجهة وتحقيق النتيجة التي يتطلع إليها الجميع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (١٨) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)