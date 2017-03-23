فرحة سابقة للأخضر

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى تأمين الصدارة عندما يحل ضيفا ثقيلا على منتخب تايلاند في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم الخميس «بتوقيت المملكة» على استاد راجامانجالا الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويتصدر الأخضر السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف أمام اليابان، فيما يحتل منتخب أستراليا المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف أيضا أمام الإمارات، ويأتي العراق في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا تايلاند بنقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل من المجموعتين إلى النهائيات مباشرة، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث ملحقا من ذهاب وإياب على أن يواجه الفائز فيه رابع منطقة الكونكاكاف في ملحق آخر.

واستعد المنتخب السعودي لمواجهة تايلاند بمعسكرين الأول كان في يناير الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي استمر لمدة 10 أيام خاض خلالها مباراتين وديتين تعادل في الأولى سلبا مع سلوفينيا، واكتسح في الثانية كمبوديا 7-2، والثاني لمدة أسبوع في بانكوك اختتم أمس خاض خلاله المنتخب تدريبات مكثفة.

ويأمل المنتخب السعودي في العودة بالنقاط الكاملة لكي يقطع خطوة مهمة نحو التأهل قبل الموقعة المرتقبة مع نظيره العراقي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة التي قد تكون مفتاح بلوغ المونديال.

لكن الفوز على تايلاند يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز كبير تام لأن تايلاند صعبة على أرضها والدليل أنها انتزعت التعادل من أستراليا رغم خروجها من المنافسة نهائيا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (١٨) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)