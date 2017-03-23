أغلقت اللجنة المشكلة بمحافظة حفر الباطن، 3 مواقع كإجراء احترازي، وذلك بعد وقوفها على بعض المواقع المحتمل أن تكون مصادر لانبعاث روائح تشبه رائحة الغاز.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، إنه ورد لغرفة التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بحفر الباطن بلاغات مفادها انبعاث روائح تشبه رائحة الغاز في أجواء بعض أحياء المحافظة، وبناءً على ذلك تم نشر دوريات السلامة الاستطلاعية في كافة الأحياء، واستخدام أجهزة الرصد التي لم تسجل أي قراءات خطرة. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من «المحافظة، والدفاع المدني، والبلدية، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة»، للوقوف على عدد من المواقع التي تم رصدها وتحديد مصدر الروائح واتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لمعالجة الموضوع.

وأوضح العقيد الدوسري أن اللجنة المشكلة لتحديد مصدر انبعاث الروائح وقفت على بعض المواقع المحتملة بمحافظة حفر الباطن، وجرى إغلاق 3 منها كإجراء احترازي، ريثما يتم وقوف اللجنة الفنية المتخصصة لإصدار توصياتها النهائية بهذا الخصوص.

وكان تكرار انتشار رائحة تشبه رائحة الغاز 3 مرات خلال الأسبوع الجاري في المحافظة، أدى إلى تذمر عدد كبير من المواطنين وأطلقوا وسماً على تويتير، مشيدين بدور إدارة الدفاع المدني في متابعة الموضوع وتشكيل لجان مسح ومتابعة.

وشكل عدد من المواطنين مجموعات لتتبع ورصد مصدر الروائح، وتركز البحث بالقرب من المنطقة الصناعية التي تنتشر فيها مصانع الطابوق والمنظفات، كما نشر عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل صورا لمصنع يقال إنه لتكرير الزيت اتهموه بأنه وراء انبعاث الروائح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)