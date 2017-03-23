«بلدية الجبيل»: أطباء المسلخ رفضوا أغنام المواطن

الدمام ـ الشرق

دافعت بلدية الجبيل عن موقفها بخصوص مقطع الفيديو الذي تم تداوله ووثقه مواطن لمسلخ في المحافظة يمتلئ بالأغنام المريضة والهزيلة المجهزة للذبح.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش، أن مسلخ المحافظة يوجد فيه ثلاثة أطباء بيطريين من قِبل البلدية، وطبيب بيطري من قِبل متعهد صيانة وتشغيل المسلخ، ويقومون بإتلاف الأغنام المريضة نتيجة الكشف والفحوصات البيطرية المشددة عليها قبل عملية ذبحها.

وقال إن الأطباء البيطريين رفضوا الأغنام التي جلبها المواطن للمسلخ، لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد ما تم الكشف عليها، وأكدوا له أن المسلخ لا يستقبل الأغنام النافقة، وذلك لإصابتها بأمراض تستوجب إتلاف الذبيحة كلياً مثل عدم الإدماء التام، واليرقان، وآثار حقن حديثة، وكدمات وكسور، والهزال، وارتشاحات بالعضلات.

وأضاف المهندس الدويش أن البلدية تقدم شروط وضوابط العمل لمتعهد صيانة وتشغيل المسالخ لتحقيق المحافظة على صحة المستهلك وتطبيق أنظمة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)