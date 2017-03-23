القبض على 4 أشخاص اعتدوا على رجل أمن

تعرَّض رجل أمن في محافظة الجبيل لاعتداء من أربعة مواطنين، مما أدى إلى إصابته وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، لـ»الشرق»، إنه أثناء مباشرة دورية الأمن في محافظة الجبيل استيقاف إحدى المركبات للتحقق من وضعها مساء أمس الأول، أبدى المشتبه بهم الموجودون في المركبة مقاومة لرجل الدورية، مما أسفر عن إصابته في القدم، وتم نقله على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية جيدة. وأضاف أنه تم السيطرة على الأشخاص الذين وُجدوا بحالة غير طبيعية والقبض عليهم، حيث تبين أنهم أربعة مواطنين في العقد الرابع من العمر، وتم إيقافهم جميعاً وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)