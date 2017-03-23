الحملة السعودية توزع مساعدات على 7854 لاجئاً سورياً في لبنان

وزّعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مساعدات إغاثية على 1309 أسر سورية لاجئة في منطقتين بلبنان، بإجمالي مستفيدين بلغ 7854 لاجئاً.

وأفاد مكتب الحملة لدى لبنان بتوزيع المساعدات، التي شملت كسوة شتوية وأطقم أوانٍ منزلية وحقائب صحية، ضمن محطتين استهدفتا اللاجئين في جبل لبنان ومنطقة البداوي شمالي لبنان، ليصل عدد المحطات إلى 117.

وأكد مدير المكتب، وليد الجلال، استمرار الحملة في تأمين احتياجات اللاجئين السوريين في مناطق لبنان.

وأبان أن التوزيعات، هذا الموسم، شملت بشكلٍ كبير مناطق وجود السوريين في لبنان؛ لتأمين احتياج أكبر عدد منهم من المواد الإغاثية حتى نهاية هذا الموسم.

إلى ذلك؛ جدد المدير الإقليمي للحملة، الدكتور بدر السمحان، الإشارة إلى سعيها على الدوام لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية للسوريين.

وأكد «الحملة مستمرة، بإذن الله كما انطلقت، في تنفيذ مشاريعها المتنوعة، لتحقيق الرسالة النبيلة التي وضعتها لدعم اللاجئين، التي تعكس النهج الإنساني لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-؛ وما يكنه الشعب السعودي من مشاعر الأخوة والمحبة لأشقائه من الشعب السوري، وذلك من خلال تبرعاته السخية والوقوف معه خلال أزمته التي يعاني منها».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (٢) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)