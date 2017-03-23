المخواة تحتفي بـ 165 طالباً متفوقاً

الباحة ـ الشرق

كرَّم محافظ المخواة الدكتور محمد دادا، في مقر مسرح تعليم المحافظة، أمس، 165 طالباً متفوقاً من مختلف المراحل الدراسية.

ونوَّه رئيس قسم التوجيه والإرشاد صالح الكناني، بجهود مدير التعليم ومتابعته المستمرة ودعمه لكل ما من شأنه تحقيق التفوق لأبنائه الطلاب، مثمناً الدعم الكبير الذي يجده القسم خلال إقامة كافة أنشطته وفعالياته.

من جهته، أكد الطالب نادر الغامدي، في كلمة نيابة عن المتفوقين، أن العالم اليوم لا يعترف إلا بالأقوياء ولا مكان فيه إلا للمتميزين، لذا بات التفوق مطلباً ملحاً، مستذكراً أهمية الجد والاجتهاد والمحافظة على التميز في جو من التنافس التعليمي الأخوي، مهيباً بزملائه أن يلتحقوا بركب التفوق وطلائع المبدعين لصناعة وطن قوي.

وشاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الطلاب المتفوقين، ووحدات التوجيه والإرشاد وبرامجه.

في السياق، أشاد مدير التعليم في محافظة المخواة علي الزهراني، بالمتفوقين، مهنئاً لهم ما حصدوه من نجاحات، داعياً في الوقت نفسه لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)