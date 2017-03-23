إقرار استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث

أقرّ مجلس الدفاع المدني، برئاسة ولي العهد، 3 مشاريع، بينها الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وعدّل لائحتين.

وثمّن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، جهود أعضاء مجلس الدفاع المدني؛ ومتابعتهم الدؤوبة لكل ما من شأنه تحقيق السلامة والحماية من المخاطر والحد من الكوارث.

وشاهد، لدى ترؤسه أعمال الجلسة التاسعة للمجلس أمس في مكتبه في ديوان وزارة الداخلية، عرضاً وثائقياً عن نشأة المجلس ومراحله التطويرية.

واستهل الأمير محمد بن نايف أعمال الجلسة بكلمة موجزة حول ما تنعم به بلادنا المباركة من أمن وأمان واستقرار ورخاء.

وبحثت الجلسة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها عدداً من القرارات.

وأفاد مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، بأن جدول الأعمال تضمّن عدداً من المواضيع، منها مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومشروع نظام معلومات المخاطر والكوارث، ومشروع لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقاتهم بجهات عملهم. وأعلن العمرو، في تصريح عقب الجلسة، إقرار هذه المشاريع «على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة والرفع بذلك إلى المقام السامي الكريم». وأكد، في السياق نفسه، موافقة مجلس الدفاع المدني على «تعديل لائحة الإغاثة الفورية ولائحة تنسيق أعمال الطوارئ في المطارات، والرفع بذلك إلى المقام السامي الكريم». وعبر العمرو عن شكره لولي العهد لما يوليه من دعم واهتمام بتطوير اللوائح ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في جميع المناطق، فضلاً عن دعمه المشاريع الاستراتيجية الكبرى للحد من مخاطر الكوارث، وتفعيل آليات التعاون في تنفيذها بين جميع الجهات أعضاء مجلس الدفاع المدني. وحضر جلسة المجلس أعضاؤه، وهم وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير تركي بن سعود، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، ووزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط، المهندس عادل بن محمد فقيه، ووزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير النقل، سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ونائب وزير الداخلية، عبدالرحمن بن علي الربيعان، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ورئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول عبدالرحمن بن ناصر البنيان، ومدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ومدير الأمن العام، الفريق عثمان بن ناصر المحرج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (٣) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)