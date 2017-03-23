برامج لتطوير قيادات «تعليم الأحساء»

نظمت إدارة التدريب التربوي والابتعاث في إدارة تعليم الأحساء، سلسلة من البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف القيادات.

ونجحت الإدارة في استقطاب عدد من المدربين ذوي الخبرة والكفاءة من داخل إدارة التعليم وخارجها كجامعة الملك فيصل والكلية التقنية وتعليم المنطقة الشرقية، ومنها برنامج مهارات متقدمة في الزيارة الصفية للدكتور مسفر القحطاني، ويستهدف مشرفات التعليم وقيادات المدارس في التعليم العام والأهلي، وكذلك برنامج الذكاء الاجتماعي في العمل الإداري للدكتورة صباح العرفج، واستهدف قيادات الإدارة النسائية، إلى جانب برنامج أمن المعلومات في البريد الإلكتروني وقدمه فؤاد الراجح واستهدف شاغلات الوظائف التعليمية، وبرنامج مهارات القائد الاستثنائي، وقدمته مديرة إدارة التدريب التربوي صباح الجمال، واستهدف قيادات المدارس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)